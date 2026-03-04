Вирджил ван Дейк высказался о поражении «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»

Капитан и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 29‑го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

«Я думаю, всё дело в нас самих. Мы были медленными, предсказуемыми и небрежными в обращении с мячом, принимали неверные решения. Очевидно, что мы не давали сопернику создавать моменты, но если ты играешь подобным образом, то такой результат может стать следствием этого. Это факт, и это разочаровывает сегодня вечером. Сегодня мы владели мячом большую часть времени, но, я думаю, всё равно принимали неверные решения и не могли найти завершающую стадию. В конце концов, мы просто разочарованы тем, что сегодня проиграли», — приводит слова ван Дейка пресс-служба клуба.

После этой игры «Ливерпуль» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.