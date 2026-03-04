Соболев раскрыл, почему «Зениту» было сложно играть с «Балтикой»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил, почему оба матча с «Балтикой» — в рамках Мир РПЛ и Фонбет Кубка России — получились такими тяжёлыми для сине-бело-голубых. Обе встречи «Зенит» выиграл со счётом 1:0.

— Почему так тяжело сложились оба матча с «Балтикой»?

— Это хорошая, квалифицированная команда. Когда готовились к игре в РПЛ, знали, что она будет тяжелейшей. «Балтика» мало пропускает, хорошо играет. Поэтому в Калининграде было всё то же самое, что и в Санкт-Петербурге. Это читалось. Им хотелось дома отыграться за поражение на «Газпром Арене», а тут кубковая встреча на вылет, поле не самого лучшего качества. Понимали, что вновь будет тяжёлая игра. Слава богу, что победили.

— Как на игру влияло поле?

— Все видели, что футбол был больше силовой, а не комбинационный, с большим количеством единоборств. Так что повлияло, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».