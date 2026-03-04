Умер экс-тренер сборной Казахстана по футболу

Бывший тренер сборных Казахстана и Киргизии по футболу Борис Подкорытов скончался в возрасте 77 лет, сообщает пресс‑служба Киргизского футбольного союза.

© ФК «Дордой»

Причины смерти специалиста не уточняются.

— Киргизский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Петровича, его друзьям, коллегам и всему футбольному сообществу, — говорится в сообщении.

Подкорытов выступал за «Алгу» (Фрунзе, сейчас — Бишкек) и московский «Локомотив». В качестве тренера специалист работал в «Алге» и «Дордой‑Динамо» (Киргизия), алжирском «Оране», казахстанских «Астане», «Жетысу». Также он возглавлял сборную Киргизии и входил в тренерский штаб национальной команды Казахстана. Подкорытов за время тренерской карьеры пять раз выигрывал чемпионат Киргизии.