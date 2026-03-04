Черчесов рассказал, что его расстроило в первой части сезона

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, что сильно расстроился из-за вылета из Фонбет Кубка России. «Ахмат» занял четвёртое место в группе А и не вышел в плей-офф турнира. Соперниками команды по группе были санкт-петербургский «Зенит», «Оренбург» и казанский «Рубин».

