Сперцян сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сделал выбор между форвардами Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Кому из них ты отдал бы предпочтение?

– Наверное, все-таки Месси. Но это не говорит о том, что мне не нравится Роналду. Слежу за их карьерами даже после ухода из топ-лиг. Все равно включу какой-нибудь обзор. Они даже в таком возрасте крутые вещи творят!

А предпочтение я отдам вообще Иньесте. Для меня это самый любимый игрок. То, что ему в 2010 году не дали «Золотой мяч», – это величайшее ограбление в истории футбола! – сказал Сперцян.