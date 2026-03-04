Сперцян сделал выбор между Месси и Роналду

Эдуард Сперцян: «Выберу Месси, но это не значит, что мне не нравится Роналду. Иньеста – мой любимый игрок, не дать ему «Золотой мяч» в 2010-м – величайшее ограбление в футболе!»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сделал выбор между форвардами Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
– Кому из них ты отдал бы предпочтение?
– Наверное, все-таки Месси. Но это не говорит о том, что мне не нравится Роналду. Слежу за их карьерами даже после ухода из топ-лиг. Все равно включу какой-нибудь обзор. Они даже в таком возрасте крутые вещи творят!
А предпочтение я отдам вообще Иньесте. Для меня это самый любимый игрок. То, что ему в 2010 году не дали «Золотой мяч», – это величайшее ограбление в истории футбола! – сказал Сперцян.
«Зенит» пытался продать Соболева в «Црвену Звезду» зимой. Станкович отказался (Иван Карпов)
Васильев об отказе Большунова перейти в другую сборную: «Настоящий патриот России, не позарился на коврижки, деньги, сиюминутную выгоду в виде попадания на Олимпиаду»
Эдуард Сперцян: «Выберу Месси, но это не значит, что мне не нравится Роналду. Иньеста – мой любимый игрок, не дать ему «Золотой мяч» в 2010-м – величайшее ограбление в футболе!»
«Зенит» пытался продать Соболева в «Црвену Звезду» зимой. Станкович отказался (Иван Карпов)
Васильев об отказе Большунова перейти в другую сборную: «Настоящий патриот России, не позарился на коврижки, деньги, сиюминутную выгоду в виде попадания на Олимпиаду»
Эдуард Сперцян: «Выберу Месси, но это не значит, что мне не нравится Роналду. Иньеста – мой любимый игрок, не дать ему «Золотой мяч» в 2010-м – величайшее ограбление в футболе!»