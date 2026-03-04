Стали известны подробности о травмах игроков «Барселоны»

Кунде и Бальде надорвали заднюю поверхность бедра в матче с «Атлетико». Алекс может пропустить несколько недель, травма Жюля несерьезная
Стали известны подробности о травмах защитников «Барселоны» Жюля Кунде и Алекса Бальде.
Оба футболиста травмировались в матче Кубка Испании с «Атлетико», завершившегося победой «Барсы» со счетом 3:0.
По данным As, оба игрока получили травмы задней поверхности бедра. При этом травма Кунде (небольшой надрыв) оказалась не слишком серьезной. Скорее всего, он сможет сыграть в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».
У Бальде более серьезный надрыв, он может пропустить несколько недель.
Евгений Ловчев: «Предлагаю на ВАР посадить нас, поигравших ребят – Аршавина, Колыванова. Мы в студии сразу ориентируемся, а судьи просматривают по три-четыре раза и отменяют»
«Реал» хочет назначить Аллегри летом. Перес хочет сделать ставку на проверенного специалиста, которого уже пытались пригласить дважды
Окружение Мбаппе считает, что травма Килиана серьезнее, чем ее оценивает «Реал» – крестообразная связка игрока «на пределе». Форвард не хочет играть против «Ман Сити» (Cadena SER)
Евгений Ловчев: «Предлагаю на ВАР посадить нас, поигравших ребят – Аршавина, Колыванова. Мы в студии сразу ориентируемся, а судьи просматривают по три-четыре раза и отменяют»
«Реал» хочет назначить Аллегри летом. Перес хочет сделать ставку на проверенного специалиста, которого уже пытались пригласить дважды
Окружение Мбаппе считает, что травма Килиана серьезнее, чем ее оценивает «Реал» – крестообразная связка игрока «на пределе». Форвард не хочет играть против «Ман Сити» (Cadena SER)