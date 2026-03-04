Стали известны подробности о травмах игроков «Барселоны»

Стали известны подробности о травмах защитников «Барселоны» Жюля Кунде и Алекса Бальде.

Оба футболиста травмировались в матче Кубка Испании с «Атлетико», завершившегося победой «Барсы» со счетом 3:0.

По данным As, оба игрока получили травмы задней поверхности бедра. При этом травма Кунде (небольшой надрыв) оказалась не слишком серьезной. Скорее всего, он сможет сыграть в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

У Бальде более серьезный надрыв, он может пропустить несколько недель.