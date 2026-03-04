«Реал» и окружение Мбаппе не согласны в оценке серьезности травмы игрока

Травма колена у форварда «Реала» Килиана Мбаппе может быть серьезнее, чем считает клуб.

Ранее «Мадрид» сообщил, что обследование в Париже подтвердило растяжение связок колена у француза. Ожидалось, что Мбаппе пропустит 3 недели.

По данным Cadena SER, «Реал» уверен, что нападающий сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который пройдет 17 марта.

Однако окружение Мбаппе не согласно с такой оценкой, утверждая, что травма Килиана более серьезная, чем кажется. Окружение указывает на то, что до ЧМ-2026 осталось всего 100 дней.

«Задняя крестообразная связка левого колена игрока на пределе. Назовем это растяжением, потому что так говорится в медицинском заключении, но травма действительно серьезная. Ему нужны эти 100 дней для полного восстановления к ЧМ», – приводит позицию окружения Мбаппе журналист Антон Меана.

По этим причинам окружение игрока не согласно с графиком восстановления, намеченным «Реалом».