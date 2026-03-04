«Реал» и окружение Мбаппе не согласны в оценке серьезности травмы игрока

Окружение Мбаппе считает, что травма Килиана серьезнее, чем ее оценивает «Реал» – крестообразная связка игрока «на пределе». Форвард не хочет играть против «Ман Сити» (Cadena SER)
Травма колена у форварда «Реала» Килиана Мбаппе может быть серьезнее, чем считает клуб.
Ранее «Мадрид» сообщил, что обследование в Париже подтвердило растяжение связок колена у француза. Ожидалось, что Мбаппе пропустит 3 недели.
По данным Cadena SER, «Реал» уверен, что нападающий сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который пройдет 17 марта.
Однако окружение Мбаппе не согласно с такой оценкой, утверждая, что травма Килиана более серьезная, чем кажется. Окружение указывает на то, что до ЧМ-2026 осталось всего 100 дней.
«Задняя крестообразная связка левого колена игрока на пределе. Назовем это растяжением, потому что так говорится в медицинском заключении, но травма действительно серьезная. Ему нужны эти 100 дней для полного восстановления к ЧМ», – приводит позицию окружения Мбаппе журналист Антон Меана.
По этим причинам окружение игрока не согласно с графиком восстановления, намеченным «Реалом».
«Сыграть [c «Ман Сити»] – это риск, и Мбаппе не собирается на него идти», – отметил Меана.
Евгений Ловчев: «Предлагаю на ВАР посадить нас, поигравших ребят – Аршавина, Колыванова. Мы в студии сразу ориентируемся, а судьи просматривают по три-четыре раза и отменяют»
«Реал» хочет назначить Аллегри летом. Перес хочет сделать ставку на проверенного специалиста, которого уже пытались пригласить дважды
Окружение Мбаппе считает, что травма Килиана серьезнее, чем ее оценивает «Реал» – крестообразная связка игрока «на пределе». Форвард не хочет играть против «Ман Сити» (Cadena SER)
Евгений Ловчев: «Предлагаю на ВАР посадить нас, поигравших ребят – Аршавина, Колыванова. Мы в студии сразу ориентируемся, а судьи просматривают по три-четыре раза и отменяют»
«Реал» хочет назначить Аллегри летом. Перес хочет сделать ставку на проверенного специалиста, которого уже пытались пригласить дважды
Окружение Мбаппе считает, что травма Килиана серьезнее, чем ее оценивает «Реал» – крестообразная связка игрока «на пределе». Форвард не хочет играть против «Ман Сити» (Cadena SER)