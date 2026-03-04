«Реал» заинтересован в тренере «Милана»

«Реал» заинтересован в назначении на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, возглавляющего «Милан».

Этим летом «Мадрид» может предпринять третью попытку заполучить итальянского специалиста, сообщает Corriere dello Sport. Испанский клуб всегда высоко ценил Аллегри и был дважды близок к его подписанию в 2019 и 2021 годах.

Президент «сливочных» Флорентино Перес сейчас хочет сделать ставку на проверенного и опытного специалиста.

Действующий контракт Массимилиано с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Отмечается, что тосканский тренер наслаждается временем в «Милане» и рад своему возвращению в клуб. Аллегри любит город, атмосферу и чувствует себя очень комфортно в команде.

«Реал» в настоящий момент тренирует Альваро Арбелоа.