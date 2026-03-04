Ловчев предложил решение проблемы с ВАР

Евгений Ловчев: «Предлагаю на ВАР посадить нас, поигравших ребят – Аршавина, Колыванова. Мы в студии сразу ориентируемся, а судьи просматривают по три-четыре раза и отменяют»
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев предложил назначать бывших футболистов помогать с системой ВАР.
«Многие эксперты возмущены двумя вещами: что судья не может принять решение сам и что не может его отстоять. Я бы вообще предложил им, чтобы на ВАР посадили нас, ребят, которые поиграли на хорошем уровне, – Аршавина, Колыванова. Мы не боимся ошибиться, в студии мы сразу ориентируемся по моментам, а они просматривают по три-четыре раза и отменяют то, что назначили. А если вы все время ошибаетесь, если ВАР вас все время поправляет, то это значит, что вас плохо подготовили, значит, вас всех надо гнать. Просто стыдно за судейский корпус. В наше время было по-другому: да, могли ошибиться, но разово, а тут в каждом туре», – заявил Ловчев.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости