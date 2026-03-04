Гендиректор «Динамо» отреагировал на высказывание Глушакова о клубе

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на высказывание Дениса Глушакова о клубе.

Экс-хавбек «Спартака» Глушаков, выступающий за СКА Басты, ранее сказал: «Динамо» – не топ-клуб. Почему? Когда они в последний раз что-то выигрывали вообще? Они только недавно из Первой лиги вернулись».

– Денис Глушаков недавно заявил, что «Динамо» – не топ-клуб. Каким будет ответ «Динамо»?

– Глушаков – хороший футболист. Это его личное мнение и мироощущение. Пусть он живет с этим мнением, – сказал Пивоваров.