Тренер сборной Ирака не может покинуть ОАЭ

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнолд не может покинуть Объединенные Арабские Эмираты.

© Sports.ru

На прошлой неделе военные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции. В ответ Иран нанес удар по военным базам США и Израиля.

31 марта сборная Ирака в финале межконтинентального плей‑офф ЧМ-2026 должна сыграть в Мексике с победителем противостояния Боливия – Суринам. Однако федерация футбола Ирака сообщила о проблемах с подготовкой к игре.