Тренер сборной Ирака не может покинуть ОАЭ

Тренер сборной Ирака Арнолд не может покинуть ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. У игроков команды проблемы с получением виз в Мексику для межконтинентальных стыков ЧМ-2026
Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнолд не может покинуть Объединенные Арабские Эмираты.
На прошлой неделе военные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции. В ответ Иран нанес удар по военным базам США и Израиля.
31 марта сборная Ирака в финале межконтинентального плей‑офф ЧМ-2026 должна сыграть в Мексике с победителем противостояния Боливия – Суринам. Однако федерация футбола Ирака сообщила о проблемах с подготовкой к игре.
«ФИФА и Азиатская футбольная конфедерация полностью осведомлены обо всех событиях, касающихся ситуации с нашей командой. Из-за закрытия воздушного пространства главный тренер Грэм Арнольд не может покинуть Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, в настоящее время несколько посольств остаются закрытыми, что препятствует получению въездных виз в Мексику для ряда игроков, членов тренерского и медицинского персонала», – говорится в заявлении.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости