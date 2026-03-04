Танашев ответил, были ли матчи, после которых думал бросить судейство

Российский арбитр Инал Танашев рассказал, были ли у него мысли завершить карьеру в судействе.

– Не всегда всё складывается гладко. Был матч, когда думали бросить судейство?

– Были, конечно, такие игры. Всё гладко не бывает, особенно в нашей профессии. Приходилось преодолевать, терпеть. Даже на чемпионате республики, бывало, где-то отсудишь, и настолько это тяжело. Сам чувствуешь, что не доработал где-то, что-то сделал неправильно, ошибки допустил. И ловишь себя на мысли: может, это не моё, может, не дано мне.

Во втором дивизионе такие игры были, которые мне тяжело давались. Южные команды — зона, так скажем, специфическая. Были ошибки, я их очень много анализировал, расстраивался. Но как-то через терпение и труд получилось это преодолеть. Важно, что поддерживали друзья и близкие, — приводит слова Танашева официальный сайт РФС.