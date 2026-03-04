Пожар разрушил дом футболиста "Спартака"

Дом футболиста молодежного футбольного клуба "Спартак" Артема Рогова был разрушен в результате пожара в Южном Бутове. Об этом сообщила пресс-служба клубной академии имени Федора Черенкова.

Помимо футболиста, в доме жили его родители, два брата и сестра. Никто из них не пострадал.

"Дорогие красно-белые, сейчас нам как никогда важно быть одним целым. Клуб окажет поддержку Артему и его близким. Но любая помощь никогда не бывает лишней", - говорится в сообщении.

Клуб также оставил реквизиты для болельщиков, которые захотят помочь семье футболиста.

"Если у вас есть возможность поддержать Роговых в этот непростой период, мы будем вам благодарны", - заключили в пресс-службе академии.

Рогов выступает за московскую команду среди игроков 2009 года рождения. Он является самым молодым дебютантом в истории "Спартака-2". В октябре 2025 года он вышел на поле в матче Леон - Второй лиги в возрасте 15 лет.