«Динамо» Мх победило «Ростов» и сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России

Окончен матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором играли «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра матча выступил Владимир Москалёв.

На 23-й минуте Хазем Мастури открыл счёт в этой игре и вывел динамовцев вперёд, но после просмотра VAR взятие ворот отменили. На 31-й минуте у ростовчан красную карточку получил Андрей Лангович. На 39-й минуте Мрезиг обеспечил гостям преимущество. На 45+3-й минуте Мехди Мубарик удвоил преимущество гостей.

Махачкалинское «Динамо» сыграет в полуфинале Пути регионов турнира с «Зенитом».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.