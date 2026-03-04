Экс-футболист Радимов раскритиковал ЦСКА по итогам 19-го тура РПЛ

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов подвёл итоги матчах 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА. Игра проходила в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Вот мы говорили всю зиму, как здорово ЦСКА усилился, что есть Баринов, Козлов, новый защитник, а кого не хватило — это Облякова. Такая теневая история — когда его нет, всегда становится гораздо хуже. Черчесов подготовил команду отлично, и было понятно, как они будут играть — стандарты, железная дисциплина, физическая готовность. Все на уровне — и их победа закономерна. А вот ЦСКА во всеми их покупками — абсолютно разбалансированная команда, в обороне бардак, сколько моментов «Ахмата» создал… Подход непрофессиональный — вышли как на коньках, катались как коровы на льду, ну как можно не подобрать себе правильные бутсы?? Думаю, Акинфеев и Баринов вполне могли бы напихать тому же Глебову за все его падения...», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».