Президент «Сельты» обратился с просьбой к Мадонне

Президент «Сельты» написал открытое письмо Мадонне и попросил певицу поискать футболку клуба, в которой она выступала на их стадионе в 1990-м: «Это символ нашего эмоционального наследия»
Президент «Сельты» Мариан Моуриньо написал открытое письмо Мадонне. Он попросил певицу поискать футболку клуба, в которой она выступала в 1990 году на клубном стадионе, ради сохранения наследия.
«Дорогая Мадонна, Я пишу вам, чтобы попросить о помощи в том, что для нас очень много значит. 29 июля 1990 года вы выступали на нашем стадионе «Балаидос», домашней арене «Сельты Виго», клуба, должность президента которого я горжусь. В тот вечер нам выпала честь увидеть вас в нашей небесно-голубой футболке. Это любимое воспоминание до сих пор живо среди наших болельщиков. Фотография, на которой вы в нашей футболке, стала легендой и теперь является частью нашей истории, которая часто пишется за пределами футбольного поля. Многие считают это простым совпадением. Мне же нравится думать, что ничего не происходит случайно. Хотя наша футболка была не единственной, которую вы когда-либо носили на сцене, этот культовый образ с годами стал сиять по-другому. Со временем мы лучше поняли, что вы тогда олицетворяли: оспаривание устоявшихся норм и противостояние тем, кто пытается указывать вам, что вы можете или не можете делать. В нашем клубе мы разделяем эту точку зрения. Вот почему мы надеемся найти ту самую вещь, которую вы когда-то носили. Этот поиск – акт памяти, символ части эмоционального наследия нашего клуба и того, что он собой представляет. В эту пятницу, 6 марта, мы хотели бы выразить вам свою любовь с нашего домашнего стадиона «Балаидос». Это произойдет перед матчем «Сельта» – «Реал Мадрид», с целью задать вам всего один простой вопрос: Есть ли она у вас? Если вы знаете, где она может быть, или если вы хотите присоединиться к нам в поисках, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения. С восхищением, Мариан Моуриньо Террасо», – говорится в письме президента «Сельты», выложенном в соцсетях клуба.
