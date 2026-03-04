$77.6190.31

«Зенит» пытался продать Соболева в «Црвену Звезду» зимой. Станкович отказался (Иван Карпов)

Sports.ru

«Зенит» пытался продать нападающего Александра Соболева в «Црвену Звезду» зимой, утверждает инсайдер Иван Карпов.

Соболева пытались продать в «Црвену Звезду»
© РИА Новости

Однако тренер сербского клуба Деян Станкович, работавший в «Спартаке», отказался от трансфера бывшего форварда красно-белых.

Вчера Соболев забил впервые с сентября – через 5 минут после выхода на замену в игре FONBET Кубка России с «Балтикой» (1:0).

