Соболева пытались продать в «Црвену Звезду»

«Зенит» пытался продать Соболева в «Црвену Звезду» зимой. Станкович отказался (Иван Карпов)
«Зенит» пытался продать нападающего Александра Соболева в «Црвену Звезду» зимой, утверждает инсайдер Иван Карпов.
Однако тренер сербского клуба Деян Станкович, работавший в «Спартаке», отказался от трансфера бывшего форварда красно-белых.
Вчера Соболев забил впервые с сентября – через 5 минут после выхода на замену в игре FONBET Кубка России с «Балтикой» (1:0).
