Десятки российских юниоров почти неделю не могут покинуть Катар

Порядка 100 воспитанников московской футбольной школы по франшизе французского "Пари Сен-Жермен" не могут вернуться из Катара в Москву. Об этом ТАСС рассказали матери спортсменов.

"Воспитанники московской футбольной школы по франшизе ПСЖ застряли в Катаре, мы должны были вылететь в Москву 1 марта, но 28 февраля узнали о происходящем, вечером того же дня рейс отменили. Всего в тренировках принимала участие группа порядка 150 человек, это дети, некоторые из них с родителями, и тренеры, - сказала собеседница агентства. - Здесь собраны игроки от 6 до 14 лет. Часть родителей самостоятельно разъезжается, с учетом тех, кто уже уехал, сейчас в группе порядка 100 человек".

"Мы уже в третий раз перенесли рейс, сейчас вылет запланирован на 9 марта, но ни у кого нет уверенности, что это произойдет. Министерство туризма Катара выпустило письмо о том, что отели бесплатно продлевают проживание тех, кто остался в стране из-за отмены рейсов, поэтому проблем с этим нет. Но условия такие, что, например, если 5 марта Катар откроет воздушное пространство, значит, с 6 марта перестанут оплачивать жилье. Что касается тренировок, то большая благодарность тренерам, они нас не бросают, дети занимаются каждый день. Нам повезло, что наша гостиница находится в 85 км от Дохи, то есть мы не рядом со столицей, но периодически слышим сирены тревоги. Мы держим связь с посольством РФ в Катаре, наши организаторы подавали списки, они просили прислать документы и даты рейсов, чтобы нас подсчитали. Но пока, кроме рекомендаций сохранять спокойствие, дополнительной информации нет", - добавила другая мать спортсмена.

