Стали известны последние подробности о состоянии игроков «Реала»

Мбаппе вернется в «Реал» из Парижа в пятницу, Беллингем обследует бедро в Лондоне. Камавинга страдает от зубной боли, Асенсио идет на поправку, Алаба вряд ли сыграет с «Сельтой»
Журналист Абрахам Ромеро поделился новостями о состоянии травмированных футболистов «Реала».
Сообщается, что Килиан Мбаппе, проходивший обследование колена, находится в Париже с тренерами «Реала» и вернется в пятницу.
Джуд Беллингем, в свою очередь, находится в Лондоне, чтобы получить второе мнение о травме бедра от другого специалиста.
Эдуардо Камавинга по-прежнему страдает от сильных зубных болей.
Рауль Асенсио идет на поправку после растяжения связок шейного отдела позвоночника. Участие Давида Алабы, испытывающего проблемы с икроножной мышцей, в матче против «Сельты» под вопросом.
«Мадрид» в пятницу сыграет в гостях с «Сельтой» в 27-м туре Ла Лиги.
