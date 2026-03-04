Стали известны последние подробности о состоянии игроков «Реала»

Журналист Абрахам Ромеро поделился новостями о состоянии травмированных футболистов «Реала».

© Sports.ru

Сообщается, что Килиан Мбаппе, проходивший обследование колена, находится в Париже с тренерами «Реала» и вернется в пятницу.

Джуд Беллингем, в свою очередь, находится в Лондоне, чтобы получить второе мнение о травме бедра от другого специалиста.

Эдуардо Камавинга по-прежнему страдает от сильных зубных болей.

Рауль Асенсио идет на поправку после растяжения связок шейного отдела позвоночника. Участие Давида Алабы, испытывающего проблемы с икроножной мышцей, в матче против «Сельты» под вопросом.

«Мадрид» в пятницу сыграет в гостях с «Сельтой» в 27-м туре Ла Лиги.