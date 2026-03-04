$77.890.75

Монсон оценил возможность лишения США права проведения ЧМ-2026 по футболу

Lenta.ru

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон оценил возможность лишения США права проведения чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Экс-боец Монсон оценил возможность лишения США права проведения ЧМ-2026
© РИА Новости

Он счел такое развитие событий нереальным.

«Соединенные Штаты со своими деньгами и влиянием контролируют Международный олимпийский комитет (МОК) и другие международные организации. Все организации — марионетки в руках США», — заявил Монсон.

Ранее МОК отказался вводить санкции в отношении США и Израиля на фоне военной операции в Иране.

«Спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир», — заявили в организации.

При этом после начала СВО на Украине в 2022 году МОК рекомендовал отстранять российских спортсменов от соревнований, а также лишить страну права проведения международных турниров.

В мае 2023 года Монсон рассказал, что отказался от американского гражданства. В 2016-м боец стал гражданином Луганской народной республики. В мае 2018 года он получил российское гражданство.

Чемпионат мира-2026 по футболу должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.

Главное сейчас
Главное сейчас