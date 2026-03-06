Назван фактор, который поможет Соболеву

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ «Оренбург» - «Зенит».

© ФК «Зенит»

Матч пройдет в воскресенье, 8 марта на стадионе «Газовик» и начнется в 12:00.

- Как считаете столь раннее начала матча не скажется на результате?

- Нет, я не думаю, что время повлияет на результат. Тем не менее, это не отменяет того, что матч будет тяжелым.

- А искусственный газон на стадионе «Газовик» не станет препятствием, на Ваш взгляд?

- Да, я думаю это может повлиять. «Зенит», конечно, выглядит предпочтительней, но легкой прогулки на таком газоне точно не получится.

- Полузащитник Джон Джон и нападающий Дуран пока совсем не проявляют себя - не вписались в российский футбол или пока преждевременно делать выводы?

- Пока выводы делать рано - одно дело, когда сборы и тренировочные игры, и другое, когда начинается полноценный чемпионат с серьезными матчами. Нужно время. Это футболисты хорошего качества, хорошего уровня. Посмотрим, как они проявят себя на дистанции.

- Соболев очень эмоционально отпраздновал гол в Кубке. Такие эмоции пойдут на пользу команде или сыграют во вред коллективу?

- Эмоции - это, конечно, хорошо, но надо все-таки себя немного сдерживать. Понятно, что разные люди могли по-разному интерпретировать данную ситуацию, но здесь прежде всего Соболев должен дождаться своего шанса. Сергей Богданович все прекрасно видит и все прекрасно понимает - он видит его в тренировочном процессе, в общей работе. Соболев успокоится - и будет приносить пользу команде.