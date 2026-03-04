«Крылья Советов» победили «Оренбург» в 1/4 финала Кубка России

«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России.

© Соцсети "Крыльев Советов"

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:0. Отличились Даниэль Фернандес и Сергей Бабкин.

Оренбуржцы играли в меньшинстве с 50-й минуты матча. Евгений Болотов получил красную карточку за грубый фол на Фернандесе. На 90+3-й минуте «Оренбург» остался вдевятером. Ираклий Квеквескири получил вторую желтую карточку.

«Крылья Советов» вышли в полуфинал Пути регионов, где сыграют против победителя матча «Арсенал» (Тула) – «Локомотив» (Москва), который состоится 5 марта.

Футбол. Кубок России. 1/4 финала Пути регионов. Второй этап

«Крылья Советов» (Самара) – «Оренбург» – 2:0

Голы: Фернандес, 52. Бабкин, 74