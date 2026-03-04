ЦСКА одержал волевую победу над "Краснодаром" в полуфинале Кубка России

Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий "Краснодара" Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрались во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Краснодара" Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре. Победитель по сумме двух встреч выйдет в финал Кубка России.