Экс-футболист "Рубина" выделил причину расистских оскорблений в адрес Кордобы

Бывший футболист "Рубина" Алексей Попов поделился мнением о возможном проявлении расизма со стороны болельщиков ЦСКА в отношении нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.

Несколько футболистов краснодарской команды утверждают, что во время очного противостояния в Кубке России с трибун в адрес Кордобы звучали оскорбления расистского содержания. По мнению Попова, главными расистами в мире являются сами афроамериканцы.

"Всё связано с поведением Кордобы. В России нет никакого расизма! Если бы у нас он был, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы. Они в нашей стране достигают больших успехов, никто их не оскорбляет. Не понимаю, зачем нагнетать. Главные расисты в этой ситуации во всём мире — сами афроамериканцы. Они больше всех жалуются, что их оскорбляют, а сами всех посылают куда подальше", — передаёт слова Попова Metaratings.

ЦСКА обыграл "Краснодар" в первой полуфинальной игре Пути РПЛ Кубка России со счётом 3:1.