Защитник ЦСКА выложил скриншоты с критикой в соцсетях

Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам после победы над «Краснодаром».

Армейцы обыграли «быков» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Позднее Данил выложил в своем телеграм-канале скриншоты с негативными комментариями о выступлении команды и его игре.