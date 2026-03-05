$77.890.75

Круговой выложил скриншоты с хейтом в соцсетях: «Это 1/10 того, что мы получаем после каждой осечки, неудачного тайма. Будьте добрее и поддерживайте ЦСКА в любых ситуациях»

Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам после победы над «Краснодаром».

Защитник ЦСКА выложил скриншоты с критикой в соцсетях
Армейцы обыграли «быков» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Позднее Данил выложил в своем телеграм-канале скриншоты с негативными комментариями о выступлении команды и его игре.

«И это 1/10 того, что мы получаем и читаем после каждой осечки, после неудачного тайма. Будьте добрее и поддерживайте команду в любых ситуациях. Всех с победой еще раз!» – написал Круговой.
