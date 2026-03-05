"Акрон" назначил нового спортивного директора

Тольяттинцы назначили нового спортдиректора.

© ФК "Акрон"

Алексей Буртовой назначен спортивным директором "Акрона". Шеф-скаут тольяттинцской команды теперь наделен всеми полномочиями по комплектации игрового состава, сообщает пресс-служба клуба.

Буртовой возглавлял селекционный отдел одной из ведущих скаутинговых и аналитических платформ InStat, "Уфы", болгарского "Ботева". С сентября 2022 года специалист отвечал за скаутинговое направление тольяттинцев.