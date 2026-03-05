Глава департамента судейства РФС вынес вердикт по отмененному голу "Балтики"

Арбитр Алексей Сухой правильно отменил гол калининградской «Балтики» в матче 19‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.

© ФК «Зенит»

— Незасчитанный гол «Балтики». Сергей Иванов рисовал видео правильно — все по процедуре. С тактической камеры он увидел влияние на вратаря, когда игрок «Балтики» пробил по воротам. У нас ручная система — невозможно рисовать линии с двух камер. Знаю, что этот момент получился дискуссионным. Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита» ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации, — сказал Мажич.

В пятницу, 27 февраля, «Балтика» на выезде проиграла «Зениту» со счетом 0:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, ответственным за систему VAR был Сергей Иванов.

На 75‑й минуте встречи при счете 0:0 после углового гол забил защитник калининградцев Кевин Андраде, однако после просмотра VAR взятие ворот было отменено из‑за офсайда у нападающего Брайана Хиля. По мнению арбитров, Хиль создавал помеху вратарю петербуржцев Денису Адамову. Во вторник «Балтика» по данному моменту официально обратилась в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

После 19 туров в РПЛ «Балтика» располагается на пятой позиции турнирной таблицы, набрав 35 очков. «Зенит» с 42 очками идет вторым, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.