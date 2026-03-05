Полузащитник «Краснодара» заявил о расизме фанатов в адрес Кордобы

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заявил о расистских жестах и выкриках в адрес форварда клуба Джона Кордобы.

«Быки» уступили ЦСКА на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После матча капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Кордоба подтвердил это: «Снова расисты».