Полузащитник «Краснодара» заявил о расизме фанатов в адрес Кордобы

Черников об оскорблениях Кордобы со стороны фанатов ЦСКА: «Были расистские жесты, выкрики. Все все слышали, а для судьи ничего не было»
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заявил о расистских жестах и выкриках в адрес форварда клуба Джона Кордобы.
«Быки» уступили ЦСКА на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После матча капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Кордоба подтвердил это: «Снова расисты».
«Хочу сделать акцент на том, что произошло после удаления. Судья [Алексей Сухой] не был в штрафной и увидел какой-то фол от Джованни на вторую желтую карточку. Для меня это обычный игровой момент, когда все друг друга придерживают в штрафной. Один человек красиво падает, зарабатывает вторую желтую. Для меня это очень странно. А когда судья был в штрафной, ближе к сектору ЦСКА, были расистские жесты, выкрики, судья не обратил на них внимания. Был эпизод расизма в адрес Джона Кордобы. Я хочу сделать акцент на этом, встать на защиту Джона и поддержать его. Это ненормально. Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел. Для меня это непонятно. Все все слышали, рефери был с нами. А для него ничего не было», – заявил Черников.
