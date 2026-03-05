Семья тренера «Рубина» застряла в Дубае

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига сообщил, что его семья не может покинуть Дубай из-за военного конфликта между США, Израилем и Ираном.

© ФК «Рубин»

— Сложный момент, никто не ожидал такого. Сейчас они изолированы, не могут выехать. Надеюсь, что гражданские не пострадают в этом конфликте, и в конце концов будет диалог. Эта страна никак не участвует в военном конфликте с Ираном. Мои мысли связаны с тем, чтобы конфликт закончился, и они выехали. Изначально мы планировали, что они прилетят к игре с «Локомотивом». Если они приедут, и воздушное пространство откроется, это будет хорошим сигналом. Возможно, затем они останутся в Казани, — сказал Артига.

Ранее США и Израиль нанесли удары по территории Ирана и объявили о начале военной операции. В ответ Иран атаковал военные базы США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Во многих странах регионов было закрыто воздушное пространство.

Артига возглавил «Рубин» в январе этого года. Казанцы после 19 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) располагаются на девятой позиции турнирной таблицы, набрав 23 очка.

В следующем туре команда из столицы Татарстана примет «Краснодар». Встреча состоится 8 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.