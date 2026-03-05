Гуменник рассказал о помощи американского тренера перед Олимпиадой

Фигурист Петр Гуменник рассказал о помощи американского тренера Рафаэля Арутюняна перед Олимпиадой, а также заявил, что хотел встретиться на Играх с олимпийским чемпионом Нэтаном Ченом.

© Sports.ru

– На Олимпиаде тебе также помогал Рафаэль Арутюнян, с которым вы много лет сотрудничали на безвозмездной основе. Пытался ли ты как-то его отблагодарить после Игр и продолжается ли ваше сотрудничество чисто на интересе?

– Еще с 2017 года мы сотрудничаем, девять лет почти прошло с первой нашей встречи. Заниматься онлайн мы начали с 2021 года. Я ему предлагал как-то отблагодарить его, когда занял второе место на чемпионате России, но он сказал, что работает только за идею, ему нравится меня тренировать. А мне нравится, когда он меня тренирует.

Но я все-таки надеюсь, что смогу отблагодарить Рафаэля Владимировича, как минимум подарив ему радость и удовлетворение от работы со мной своими хорошими результатами. Или жизнь повернется так, что я что-то доброе смогу сделать Рафу, а может быть, и другим людям. Иногда добро и благодарность получает не сам человек-источник, а оно идет дальше, как свет.

– Болельщики заметили, что на твой аккаунт в соцсетях подписался Нэтан Чен... Вам удалось пересечься на Олимпиаде?

– О, это круто, я его фанат! Про подписку не знал, ха-ха. Знаю, что он тоже был на Олимпиаде, хотел с ним встретиться, но не пересеклись.

– В целом, когда твои успехи признают люди, за которыми ты когда-то тянулся, что испытываешь?

– В принципе, мне достаточно признания тренера, сам я тоже чувствую, когда что-то сделал хорошо, а когда что-то недостаточно сделал. Это просто приятно, но я и сам с тренером понимаю, когда все сделал правильно, – сказал Гуменник.