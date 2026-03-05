Семин не слышал расистских оскорблений в адрес Кордобы со стороны фанатов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не слышал расистских оскорблений в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы со стороны болельщиков ЦСКА.

«Краснодар» уступил ЦСКА на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После матча капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Колумбийский форвард подтвердил это:

«Снова расисты».