Бразильский футболист Рейс рассказал, как адаптировался в ЦСКА

Процесс адаптации бразильского защитника Матеуса Рейса в московском футбольном клубе ЦСКА прошел легко благодаря поддержке руководства и сотрудников команды. Об этом Рейс рассказал ТАСС.

Ранее ТАСС сообщил, что Рейс подписал контракт с ЦСКА. Соглашение с игроком рассчитано до июня 2029 года с опцией продления на один сезон.

"Никаких сложностей у меня не было. Процесс адаптации прошел очень легко. Клуб обеспечил мне полную стабильность, передал уверенность и оказал большую поддержку. Как руководство клуба, так и сотрудники действительно внушали мне уверенность, поэтому сейчас я уже полностью адаптировался здесь", - сказал Рейс.

Рейсу 31 год, с 2021 года он выступал за португальский "Спортинг". В составе команды он стал трехкратным чемпионом Португалии и обладателем кубка и суперкубка страны.