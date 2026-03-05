$77.890.75

Витинья не ланирует переходить в «Реал» или Саудовскую Аравию: «Было бы глупо покидать «ПСЖ». Удвоение или утроение зарплаты не сделает меня счастливее – стабильная карьера важнее»

Sports.ru

Полузащитник «ПСЖ» Витинья исключил переход в «Реал».

Футболист ПСЖ исключил переход в «Реал»
© Sports.ru

Ранее сообщалось, что мадридский клуб хочет подписать португальца летом.

«Уходить было бы глупо! Думаю, для меня это не самый лучший вариант. Мне очень хорошо здесь, в «ПСЖ»! Я чувствую, что меня действительно ценят, и я чувствую, что заслужил эту любовь. Мне и моей семье нравится здесь. У нас фантастическая команда и потрясающий тренер», – сказал Витинья в интервью Canal 11.

Также Витинья заявил, что не планирует переходить в чемпионат Саудовской Аравии.

«Давайте не будем наивными. Для меня важнее стабильная карьера. Я и так неплохо зарабатываю здесь, в Европе, в большом клубе. Удвоение или утроение зарплаты не сделает меня счастливее», – сказал полузащитник.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости