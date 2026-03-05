Пресс-служба "Краснодара" отреагировала на обвинение в том, что игроки команды разгромили гостевую раздевалку на стадионе ЦСКА.

Пресс-служба "Краснодара" заявила, что видео гостевой раздевалки на стадионе ЦСКА было опубликовано для того, чтобы отвлечь внимание от расистских выкриков со стороны фанатов "армейцев".

"Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженное в оскорбительных криках и "уханьях" во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано! Мы говорим, что сейчас увести разговор в сторону от незаслуженно полученного преимущества в одного игрока и возмутительных расистских криков не получится", - написала пресс-служба "Краснодара".

Ранее руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов опубликовал видео, на котором были показаны лежащие на полу тряпки и бутылки, а также проломленная дверь в раздевалке "Краснодара" на "ВЭБ Арене".

Вчера, 4 марта, состоялся матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между "армейцами" и "быками". Московский клуб одержал победу со счетом 3:1.