Скауты турецкого клуба наблюдали за игрой полузащитника ЦСКА

Скауты стамбульского «Бешикташа» присутствовали на матче Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» в Москве, где следили за игрой хавбека армейцев Матвея Кисляка. Об этом сообщает журналист Мехмет Эрташ.

В первой полуфинальной встрече пути РПЛ Кубка России армейцы на своём поле переиграли «Краснодар» со счётом 3:1. Кисляк отыграл все 90 минут и отметился двумя голевыми передачами.

Ранее в прессе уже появлялась информация об интересе к 20-летнему футболисту со стороны турецких клубов.

«Представители «Бешикташа» лично наблюдали за матчем ЦСКА, где играл Кисляк. Он считается одним из самых талантливых молодых игроков чемпионата России», – цитирует Эрташа VOLE.

Трудовое соглашение полузащитника с красно-синими действует до окончания сезона-2028/29. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной России в 20 млн евро. В текущем розыгрыше Кисляк принял участие в 29 встречах, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.