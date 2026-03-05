Мостовой высказался о матче между "Краснодаром" и ЦСКА

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о матче Кубка России между "Краснодаром" и ЦСКА.

© ФК "Краснодар"

Александр Мостовой заявил, что судья не повлиял на поражение "Краснодара" в матче Кубка России против ЦСКА.

"Напряженный матч, драматичный. Но "Краснодар" не потерял шансы на выход в следующую стадию. Что касается судейства, можно было и не ставить пенальти. Момент спорный, но Обляков не забил, поэтому справедливость восторжествовала. Вторая жёлтая была уже при счёте 2:1 в пользу москвичей. "Краснодар" проиграл не из-за судьи", - сказал Мостовой Metaratings.

Вчера, 4 марта, прошёл первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Подопечные Мурада Мусаева потерпели поражение со счетом 3:1. Единственным голом за "быков" отличился правый вингер Мозес Кобнан. В составе "армейцев" мячи забили полузащитники Данил Круговой и Матеус Алвес, а также нападающий Кирилл Глебов.