Кейн впервые в сезоне пропустит матч «Баварии»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн не сыграет в матче 25‑го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» из‑за травмы, заявил главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани.

Встреча в Мюнхене пройдет в пятницу, начало — в 22:30.

— Хироки Ито, Альфонсо Дэвис и Кейн недоступны. Харри получил удар по икроножной мышце и еще не восстановился. Это всего лишь ушиб, на данный момент ничего серьезного. Мы относимся к этому довольно спокойно. Конечно, мы хотели бы, чтобы Харри участвовал в игре, но такие вещи случаются, — сказал Компани на пресс‑конференции.

Кейн в текущем сезоне принял участие во всех 37 матчах «Баварии» во всех турнирах, забил 45 мячей и отдал пять голевых передач.

«Бавария» с 63 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, «Боруссия» (25) идет 12‑й.