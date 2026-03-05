«Краснодар» отреагировал на видео с разгромленной раздевалкой ЦСКА

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала сообщение после появления в социальных сетях видео состояния раздевалки на домашнем стадионе ЦСКА после матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Кем это делается и почему, мы тоже понимаем. Цель здесь одна: любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону - любой ценой, вплоть до видео банальной раздевалки, которая после матчей всегда выглядит похожим образом», — пресс-служба «Краснодара».

Ранее врач ЦСКА Эдуард Безуглов после матча опубликовал видео в своём телеграм-канале - на кадрах видно повреждение на двери: предположительно, след от удара ногой, а также разбросанный по полу мусор.

После игры футболисты «Краснодара» обратили внимание на оскорбительные выкрики с фанатских трибун в адрес форварда Джона Кордобы.

«Быки» уступили в первом полуфинале ЦСКА со счётом 1:3. Ответный матч пройдёт во вторник, 17 марта на поле «Краснодара».

Действующим чемпионом Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов».