Тренер Артига назвал задачи «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига ответил на вопрос по поводу задач казанского клуба.

— Есть ли у команды задача-минимум на этот сезон?

— В среднесрочной перспективе я должен придать команде новый профиль, который позволит приблизиться нам к топ-6. В оставшихся турах мы сами ставим себе задачу быть как можно выше. Впереди ещё немало матчей, сложный календарь. «Краснодар» и «Локомотив» — серьёзные соперники, затем два матча в гостях. Мы двигаемся от игры к игре и хотим брать три очка в каждом ближайшем матче. Повторюсь, сейчас нам нужно показать реакцию на поражение в Махачкале, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».