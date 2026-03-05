Экс-владельца «Химок» пожизненно отстранили от футбольной деятельности

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла пожизненный запрет на занятие любой футбольной деятельностью в отношении бывшего инвестора подмосковных «Химок» Туфана Садыгова. Как сообщает журналист Иван Карпов, данное решение было вынесено по обращению Российского футбольного союза.

© ФК «Химки»

До этого аналогичная санкция уже применялась к бизнесмену на территории России. 7 ноября 2025 года председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объявил о его пожизненном отстранении. В КДК подчеркнули, что именно действия Садыгова привели к тому, что «Химки» лишились профессионального статуса.

Известно, что из-за возникших финансовых трудностей сумма задолженности клуба перед игроками и персоналом достигла порядка 700 млн рублей. В настоящий момент команда из Московской области сменила название на «Стрелец» и намерена подать заявку для участия во Второй лиге.

Ранее имя Садыгова также связывали с турецким «Серикспором», однако теперь, после вердикта ФИФА, он не имеет права заниматься футбольной деятельностью ни в одном государстве мира.