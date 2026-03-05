Футбольный агент оценил перспективы «Спартака» при Карседо

Агент Александр Маньяков считает, что «Спартак» может преуспеть при новом главном тренере Хуане Карседо.

– Вы сказали, что «Спартак» будет серьезной силой. Говорите в том числе на основании вашей поездки на сборы в ОАЭ?

– Не только. Я знал ранее, что у Франсиса Кахигао свое видение развития ситуации, у Деяна Станковича – свое. Где‑то они не сходились. Сейчас же в «Спартаке» есть единство. Фран привез испанца, Хуана Карлоса Карседо. Думаю, им просто будет более приятно работать вместе, они будут идти в унисон. То есть не будет никакого противостояния или непонимания концепций друг друга, как было у Станковича и Кахигао. Сейчас это все в одном русле, в одном направлении. Это очень важно.

– Есть представление, какой тренер Карседо?

– Точно знаю, что его «Пафос» забил 16 голов со стандартных положений. Как понимаю, это будет один из козырей сейчас и у «Спартака». Ну и я разговаривал с ребятами, которые имели прямое отношение к «Пафосу». Они сказали, что Карседо не спринтер, а стайер. Ему нужно время, чтобы выстроить команду, как он ее видит.

То, что она будет более дисциплинирована уже сейчас – 100%. К тому же появилась конкуренция в линиях, это тоже точно можно сказать. Вот Даня Денисов продлил контракт – отлично. Но еще купили Сауся, реально хорошего футболиста, который может сыграть на нескольких позициях. Глубина состава стала больше. Кого подтянули из молодежной команды, из «двойки» – они не выпадают. Уверен, на «Спартак» будет интересно смотреть, – сказал Маньяков.

Карседо возглавил «Спартак» в январе. В первом официальном матче под его руководством красно‑белые обыграли «Сочи» (3:2) в 19‑м туре Мир РПЛ. До этого испанец возглавлял «Пафос», с которым выиграл чемпионат Кипра и стал обладателем Кубка страны.