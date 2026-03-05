Орлов сожалеет, что Соболев играет за «Зенит»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов подверг критике нападающего «Зенита» Александра Соболева. Он выразил сожаление, что футболист такого уровня выступает за сине-бело-голубых.

— Соболеву не повезло. Он конкурирует с игроками-кандидатами в сборную Бразилии. Что тут сделаешь? И ему не хватает координации в движениях, нет стартовой скорости, в одно касание не умеет играть, далеко мяч отпускает, вверху Андраде у него всё выиграл. Я только могу сожалеть, что такой футболист играет за «Зенит», что они кого-то другого не могут выпустить. Надо брать и наигрывать молодых, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».