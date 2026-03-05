Футболист «Ростова» высказался о матче с «Динамо» Мх

Защитник «Ростова» Давид Семенчук заявил «Матч ТВ», что играть в меньшинстве против махачкалинского «Динамо» в матче FONBET Кубка России было непросто, но у команды неплохо получалось.

© ФК «Ростов»

В среду «Ростов» проиграл «Динамо» со счетом 0:2 в домашнем матче второго этапа ¼ финала Пути регионов и завершил борьбу за трофей. Команда Джонатана Альбы с 31‑й минуты играла вдесятером после удаления Андрея Ланговича.

— Для нас важен и чемпионат, и Кубок. В том сезоне дошли до финала, хотелось бы и в этом, но не получилось. Было тяжело играть с удалением.

— Что тренер сказал в раздевалке в перерыве? С каким настроем выходили на поле?

— Хотели отыграться, при 0:2 терять было нечего. Все силы отдали на поле. Хотели исправить детские ошибки, убрать глупые потери, наладить концентрацию. «Динамо» играет на нападающих, старается цепляться впереди и забирать подборы.

— Было реально сопротивляться в таких условиях?

— Даже с удалением можно играть, у нас отлично получается, — сказал Семенчук «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.