Президент ФК «БроукБойз» высказался о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров высказался о ситуации с возможными расистскими оскорблениями в адрес форварда «Краснодара» Джона Кордобы со стороны болельщиков ЦСКА.

© Sports.ru

«Краснодар» уступил армейцам на выезде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3). После игры капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Колумбийский форвард подтвердил это: «Снова расисты». «Краснодар» заявил, что обратится в КДК.