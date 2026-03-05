Вратарь ЦСКА высказался об отставании клуба от "Краснодара"

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о ситуации в турнирной таблице чемпионата России.

"Всё просто: надо дальше выигрывать. Здесь никаких сюрпризов, просто надо побеждать. Конечно, нет никакого уныния от этого факта, продолжаем работать дальше", - сказал Тороп "Советскому спорту".

На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка в 19-ти матчах. Московский ЦСКА находится на четвертой строчке в чемпионате России с 36 баллами.

Вчера, 4 марта, состоялся матч "армейцев" и "быков" в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. ЦСКА одержал победу со счетом 3:1.