Легионер "Сочи" назвал "Спартак" великой командой

Футболист "Сочи" Марсело Алвес высказался о московском "Спартаке".

© ФК "Спартак"

Игрок назвал московский "Спартак" великой командой.

"Спартак" - великая команда, у них очень много болельщиков по всей России. Я не удивлен, что на трибунах "Фишта" в матче против "Спартака" было много болельщиков в красно-белых цветах", - сказал Алвес "РБ Спорту".

2 марта на стадионе "Фишт" состоялся матч в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги между "Сочи" и "Спартаком". Красно-белые одержали победу со счетом 3:2.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 19-ти встречах.