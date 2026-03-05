Эксперт предрек "Краснодару" трудности в ответной игре с ЦСКА

Бывший игрок «Кубани» Алексей Селин после поражения «Краснодара» от ЦСКА в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России заявил, «быкам» будет непросто отыграться и выйти в слеюущий круг турнира. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«В последнее время матчи между ЦСКА и «Краснодаром» всегда получаются от ножа, с высоким накалом страстей, и эта игра не стала исключением. При 3:1 это сделать будет сложнее, но не невозможно», — заявил Селин.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, оставивший команду в меньшинстве.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.