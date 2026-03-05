Менеджер Тюкавина сравнил игрока с нападающим «Зенита»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил игру форварда «Зенита» Джона Дурана.

© ФК "Динамо"

За две игры с «Балтикой» в РПЛ и Кубке России 22-летний нападающий провел на поле 127 минут и не отличился голевыми действиями.

– Как вам игра Джона Дурана в двух матчах за «Зенит»? Есть ли разочарование?

– Пока нет такого фурора, как принесли Халк или Витсель. Халк сразу начал, и было видно, что он игрочище.

– Как думаете, Дуран еще раскроется?

– Дай Бог, чтобы у него все получилось. Проще всего обхаять. Дайте время чуть-чуть. Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.

– Можете ли сравнить уровень игры Дурана и Тюкавина?

– Это некорректно. Они разноплановые: Дуран больше с мячом возится, Костя – игрок касания. Мне нравятся оба. Когда у нас постоянно спрашивают: Месси или Роналду. Из категории, кого больше любишь маму или папу? Я считаю, что это два игрока серьезного уровня. Только время рассудит.

«Зенит» арендовал Дурана у «Аль-Насра» до конца нынешнего сезона без права обязательного выкупа.

По информации Metaratings, сумма арендного соглашения может составить до 4 млн евров с учетом бонусов. Дуран получает зарплату от саудовского клуба, а «Зенит» платит только за аренду игрока.