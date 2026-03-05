Бубнов и Генич на деньги поспорили на гол Соболева «Оренбургу»

Генич предложил Бубнову поспорить на тысячу рублей, что Соболев забьет «Оренбургу». Тот набрал 800 рублей наличными: «Я допускаю, да»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» поспорили на гол Александра Соболева «Оренбургу».
«Зенит» в воскресенье сыграет с оренбуржцами в 20-м туре Мир РПЛ.
Бубнов, поставивший на то, что форвард сине-бело-голубых не сможет отличиться, решил на всякий случай сразу подготовить деньги. В итоге он достал из кармана 800 рублей вместо тысячи, которую предложил Генич.
Константин Генич: Давайте с вами поспорим, что Соболев забьет с «Оренбургом».
Александр Бубнов: Что он забьет?
Константин Генич: Да.
Александр Бубнов: И что он выйдет?
Константин Генич: Да.
Александр Бубнов: В первом тайме сразу?
Константин Генич: Эээмм, ну, в основе или нет, но забьет. Давайте.
Александр Бубнов: Ну давай, давай.
Константин Генич: Хотите? Все, пожалуйста. На тысячу рублей. Одна тысяча рублей. Я – на то, что он забьет, а вы – нет.
Подождите, рано, рано! Викторович уже начал пересчитывать.
Александр Бубнов: У меня здесь просто нет.
Константин Генич: Вы же еще не проиграли. У меня нет наличных.
Александр Бубнов: Давай, если ты проиграешь, потом отдашь.
Константин Генич: Я сейчас не заберу.
Александр Бубнов: Это чтобы все видели, что…
Константин Генич: Что Александр Викторович честный!
Александр Бубнов: Что я допускаю, да.
