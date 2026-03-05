Объявлено, кто прокомментирует матч ЦСКА - "Динамо"

Стал известен дуэт комментаторов на матч 20 тура РПЛ ЦСКА - "Динамо".

Телеграм-канал "Матч ТВ" сообщает, что Константин Генич и Дмитрий Жичкин прокомментируют матч 20 тура чемпионата России ЦСКА - "Динамо" Москва. Встреча состоится в воскресенье, 8 марта, в 19:00 по столичному времени.

По итогам 19 сыгранных туров бело-голубые располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 24 набранными очками. Команда Фабио Челестини занимает четвертое место с 36 баллами в своем активе.